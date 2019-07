Enquanto o jornalista norte-americano falava num barco no porto de Paraty, pessoas que se opunham à sua presença na cidade recorreram a amplificadores de som para elevar o volume do fogo de artifício e do hino nacional brasileiro, que acabaram por ser ouvidos também dentro da tenda principal da Flip, onde ocorria uma mesa com a artista portuguesa Grada Kilomba.

Após o protesto, o ativista e escritor indígena brasileiro Ailton Krenak, que participou da última mesa de debate da Flip ao lado do diretor de teatro brasileiro José Celso Martinez, ironizou o protesto, afirmando que no Brasil muitas pessoas estão "a viver uma experiência de resistir" a pessoas que apelam para a "força bruta".

Antes do tumulto, as escritoras Ayelet Gundar-Goshen, de Israel, e Ayobami Adebayo, da Nigéria, falaram ao público que acompanha a feira literária sobre família e a posição da mulher em sociedades tradicionais.

A escritora venezuelana Karina Sainz Borgo também foi destaque na programação de sexta-feira ao participar de um debate com o escritor brasileiro Miguel Del Castillo sobre países em conflito.

Maior encontro literário do Brasil, a Flip decorre até ao próximo domingo, na cidade de Paraty, no litoral do estado brasileiro do Rio de Janeiro.