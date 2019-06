Segundo esta cláusula - que não sofreu alterações com a adenda ao acordo, assinada entre as duas partes em 2016 por mais seis anos -, ficam abrangidas a "classificação de tesouro nacional, de interesse público ou outras denominações legais futuras".

A outra contrapartida exigida por Berardo determina que o Estado se compromete a "não colocar entraves à saída de Portugal e/ou do espaço comunitário, ao abrigo da atual ou futura legislação de proteção de património cultural, caso venha a cessar o comodato" entre ambos.

Tal significa que - caso o acordo entre as partes termine - José Berardo poderá dispor da sua coleção de arte como entender e fazê-la sair de Portugal ou da Europa, sem que o Estado o possa impedir.

A 10.ª cláusula vai mais longe e estabelece ainda: "Caso o Estado ou outra entidade pública, tutelada pelo Governo, venha a desencadear um processo que ponha em causa os compromissos desta cláusula, fica obrigado a adquirir a Coleção Berardo pelo valor igual ao preço da data em que o faça".

O acordo firmado entre as partes possui ainda uma 13.ª cláusula, que estabelece os casos de incumprimento em que o Estado é obrigado à "restituição imediata" da coleção, nomeadamente, a alteração dos estatutos da Fundação, a utilização abusiva das obras, a não-abertura do museu, a conservação inadequada, e atrasos nos apoios financeiros.

A Associação Coleção Berardo, presidida por José Berardo, é indicada no acordo como "a dona e legítima possuidora das obras", que a CGD, o BCP e o Novo Banco querem penhorar através dos títulos de participação que o empresário deu como garantia para obter créditos que atualmente atingem quase mil milhões de euros.

Foi com este protocolo, assinado em 2006, que viria a ser criada a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo, com a participação do colecionador, do Estado, através do Ministério da Cultura, e da Fundação CCB, com a missão de criar o Museu Berardo para exibir um acervo inicial de 862 obras da coleção de arte moderna e contemporânea do empresário.

A polémica em torno da coleção - que inclui obras raras de Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein e Piet Mondrian - surgiu em maio, quando Berardo foi questionado no parlamento sobre as dívidas, e disse que pertencia à associação em seu nome, dando a entender que os bancos não poderiam aceder-lhe.

Sobre a possibilidade de as obras saírem do CCB, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, veio dizer, na altura, que o Governo "usará as necessárias medidas legais" para garantir que a coleção continuará inteira e acessível à fruição pública.

A adenda ao acordo, negociada e assinada em 2016, determinou o seu prolongamento por mais seis anos, com a possibilidade de ser renovada automaticamente a partir de 2022, se não for denunciado nos seis meses antes do fim do protocolo.