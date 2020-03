Toda a gente tem aquelas canções de "estimação", aquelas de que nos lembramos sempre que alguém nos pergunta qual é que é a nossa música favorita. Para dar uma ajuda, o Spotify lançou uma ferramenta que seleciona os temas que mais ouviu no serviço de streaming.

"Desde que entrou no Spotify, teve um carinho especial por estas músicas", começa por revelar o Spotify na primeira playlist da página "Música de Estimação by Spotify".

Além de descobrir as canções que mais ouviu, o serviço de streaming faz também uma lista com as suas "as músicas que mais estiveram com consigo nos últimos tempos".

Para criar as suas listas de "estimação", basta entrar aqui e fazer login com a sua conta.