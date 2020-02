A feira, que decorre no Palácio Neptuno, introduziu no ano passado uma nova secção, chamada “Solo Portugal”, com galerias portuguesas. Este ano, são nove as galerias nacionais que se apresentam na JustMad.

Na feira, que ocorre em paralelo com a ARCOmadrid, vão estar a Galeria 111, a Allarts Gallery, a Cisterna Galeria, a Galeria das Salgadeiras, a Módulo – Centro Difusor de Arte, Arte Periférica e a Trema – Arte Contemporânea, de Lisboa, a Sala 117, do Porto, e a Galeria Nuno Sacramento, de Ílhavo.

Além disso, o programa de atividades inclui uma apresentação, no sábado, da Cooperativa Árvore, fundada em 1963 no Porto por artistas, criadores e intelectuais, que tem um espaço expositivo e organiza workshops em pintura, desenho, fotografia, serigrafia, litografia, gravura e cerâmica.

No programa geral da JustMad estão representadas 39 galerias, sobretudo espanholas, havendo também espaços de Moçambique (Kulumgwana, em Maputo), Itália, México, Peru e Áustria.

A 11.ª edição da JustMad – Feira Internacional de Arte Emergente, organizada pela empresa espanhola ArtFairs, decorre entre hoje e domingo.

A entrada é exclusiva para profissionais hoje. Entre sexta-feira e domingo, a feira está aberta ao público em geral.