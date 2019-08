Apesar de o grupo principal da primeira noite ter sido Candlemass, quem dominou a atuação foi, definitivamente, a vocalista dos Jinjer, Tatiana Shmaylyu. Com o seu carisma e linhas guturais impressionantes, com um canto de nuances fenomenais, a ucraniana liderou o público para uma grandiosa festa da música pesada, sem que a atuação perdesse intensidade, mesmo com chuva.

Mais cedo os Process of Guilt, que são prata da casa, compungiram todos com seus temas bem elaborados e executados ao vivo com maestria. Os Equaleft também não se deixaram abalar pela forte tempestade, encerrando a noite em grande.

O encerramento deste primeiro dia, como era de se esperar, valeu pela tecnicidade dos suecos de malhas doom, os inconfundíveis Candlemass.

Nos três dias seguintes percorremos mais as áreas disponibilizadas aos festivaleiros, acompanhámos o serviço de Kaiak, churrasqueiras, duches à beira do rio Boco e opções gastronómicas do recinto. Falámos também com uma família alemã durante o caminho: o casal e os seus dois filhos estavam entusiasmados com a atmosfera pacífica deste pedacinho lusitano tão especial.

Bandas como Death Angel, Vltimas, Six Feet Under, Necrophobic, Primal Fear, Satyricon, Alestorm e Iron Reagan foram, da mesma maneira, grandes destaques, embora quem tenha mesmo atingido o maior nível de interação com a plateia tenha sido o grupo britânico de maior nome no mundo do grindcore: Napalm Death. A atuação foi como uma elevação da mente vinda da clareza nas palavras de Barney Greenway, que muito provavelmente será uma das maiores figuras da música extrema atual.

Que venham mais 1000 edições como esta. Vagos é aqui.