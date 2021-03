Joana Alegre, Carolina Deslandes, Pedro Gonçalves, NEEV e EU.CLIDES juntam-se a The Black Mamba, Valéria, Fábia Maia, Karetus & Romeu Bairos e Sara Afonso são os finalistas do Festival da Canção. O vencedor, que irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, será escolhido no próximo sábado, dia 6 de março.

As votações abriram esta segunda-feira, dia 1 de março. "Depois de uma segunda semifinal que escolheu os derradeiros cinco finalistas, é já hora de começar a votar na canção que quer que vença o Festival da Canção 2021. As linhas foram oficialmente abertas no programa 'A Nossa Tarde', de Tânia Ribas de Oliveira, depois da apresentadora ter reunido no Zoom os cinco finalistas que se vão juntar aos intérpretes escolhidos na primeira semifinal. Todas as chamadas têm o valor de 0,60€ + IVA", resume a RTP.

Recorde o resumo das atuações:

Como votar?

Canção nº 1: “Saudade” – Karetus e Romeu Bairos

760 30 31 01

Canção nº 2: ”Joana do Mar” – Joana Alegre

760 30 31 02

Canção nº 3: “Dia Lindo” – Fábia Maia

760 30 31 03

Canção nº 4: "Na Mais Profunda Saudade” – Valéria

760 30 31 04

Canção nº 5: “Por Um Triz” – Carolina Deslandes

760 30 31 05

Canção nº 6: “Dancing in the Stars" – NEEV

760 30 31 06

Canção nº 7: “Não Vou Ficar” – Pedro Gonçalves

760 30 31 07

Canção nº 8: “Contramão” – Sara Afonso

760 30 31 08

Canção nº 9: “Volte-Face” – EU.CLIDES

760 30 31 09

Canção nº 10: “Love is on My Side” – The Black Mamba

760 30 31 10

A ordem das votações é também a ordem de atuação na final que acontece este sábado, dia 6 de março.