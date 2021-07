O presidente do Conselho de Opinião (CO) da RTP afirmou hoje que a rádio "é sistematicamente subestimada no seu papel de segurança nacional" e que o órgão chamou a atenção para isso na revisão do contrato de concessão.

Manuel Coelho da Silva falava na parlamentar "RTP - O Futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão", que hoje decorre no parlamento. "A rádio é sistematicamente subestimada no seu papel de segurança nacional, aliás, o Conselho de Opinião tem tomado posição muito clara sobre essas matérias. Chamámos a atenção neste contrato de concessão que havia uma ausência de clarificação sobre o papel da rádio na segurança nacional", salientou. "Até agora praticamente só se falou de televisão e muito pouco da rádio e do seu papel em relação ao serviço que presta aos portugueses", referiu o responsável, questionando se os seus carros de exteriores no continente e nas regiões autónomas, as suas redes de emissores próprias estão devidamente operacionais. Manuel Coelho da Silva referiu-se ainda à "progressiva degradação tecnológica" da RTP, que em 2004 se "assumia como pioneira da digitalização, na gestão e missão de conteúdos" e "hoje, apesar do esforço dos seus profissionais, se encontra em estado comatoso com sucessivas e inexplicáveis falhas". O presidente do CO considerou ser "pertinente" questionar se "são adequados os meios disponíveis em recursos humanos e técnicos para responder às obrigações operacionais e institucionais, tanto na rádio como na televisão". Por sua vez, o representante da Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP, Paulo Mendes, teceu duras críticas ao Conselho Geral Independente (CGI) e à revisão do Contrato de Concessão de Serviço Público de Rádio e de Televisão (CCSPRT). Sobre o CGI, disse que o órgão "não é reformável por dentro", mas antes "extinguível". Relativamente ao novo CCSPRT, afirmou que o "que assusta é a falta" de visão. "Gostaríamos que tivéssemos tido esta discussão [o debate sobre o novo contrato] há dois anos, porque o documento que estaríamos aqui a discutir seria bem melhor do que este que foi apresentado agora", concluiu Paulo Mendes.