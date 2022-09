O novo ciclo Jazz em Monserrate propõe um cartaz que "conta não apenas com nomes consagrados, como Mário Laginha, mas também com jovens artistas, como Tomás Marques", destaca a organização em comunicado.

O primeiro espetáculo está marcado para o dia 15 de setembro com "O que já importa", de Afonso Pais, João Neves, Nazaré da Silva, Maria Luísa, João Hasselberg e João Pereira. No dia seguinte, com Tomás Marques Quarteto, vencedor do Prémio Jovens Músicos em 2019, sobe ao palco do evento com o seu quarteto.

A 17 de setembro, a irreverência de “Dianho”, do guitarrista e compositor André Fernandes, "andará à solta em Monserrate, numa evocação do imaginário pagão, ainda muito presente em algumas regiões de Portugal".

No dia 18 de setembro, Mário Laginha Trio fecha o o ciclo Jazz em Monserrate. "Referência do jazz nacional, o pianista e compositor Mário Laginha conta com a cumplicidade de Bernardo Moreira, no contrabaixo, e de Alexandre Frazão, na bateria, também eles músicos consagrados. Juntando as suas influências, dão vida a criações musicais de elevado nível que, abrilhantadas pelo improviso, tocam os píncaros da expressão artística", destaca a organização.

O ciclo Jazz em Monserrate é promovido pela Parques de Sintra e tem produção executiva da Clave na Mão, contando com conceção artística do músico, compositor e maestro Pedro Moreira.

Os bilhetes estão à venda em www.parquesdesintra.pt por 15 euros. O passe para os quatro dias pode ser adquirido por 51 euros.

CARTAZ:

15 de setembro | Afonso Pais – ‘O que já importa’

16 de setembro | Tomás Marques Quarteto

17 de setembro | André Fernandes – ‘Dianho’

18 de setembro | Mário Laginha Trio