Na passada quarta-feira, dia 23 de dezembro, foi para o ar a última emissão da rubrica "Crónica Criminal", do "Você na TV". Na sua última reportagem, a jornalista Taciana Xavier emocionou-se ao despedir-se de Manuel Luís Goucha.

"Neste último direto da 'Crónica Criminal' com Manuel Luís Goucha, um grande beijinho", disse, em lágrimas. "Oh, Ticiana, querida. Agora comoveste-me e eu consigo controlar as emoções", respondeu o apresentador da TVI.

"Foi um prazer trabalhar contigo ao longo destes anos e foram muitos", rematou Manuel Luís Goucha.

Veja aqui o vídeo.