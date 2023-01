Beatriz Gosta vai apresentar o seu novo espectáculo, "Resort", em Lisboa e Porto. Nos dias 25 de janeiro, 1, 8, 22, 28 de fevereiro e 1, 14 e 15 de março, a humorista vai subir ao palco do Teatro Villaret.

No Porto, Beatriz Gosta vai apresentar , "Resort" no Teatro Sá da Bandeira. O espetáculo estará em cena nos dias 14 e 15 de abril.

"Depois de dois anos de pandemia. De amores e desamores. De se endividar para cumprir o sonho da casa própria. De gerar e parir uma criança. De virar mãe solo, trabalhadora independente e do sector da cultura. De reconstruir uma autoestima, voltar ao ginásio e pôr mamas de silicone. De sobreviver à privação do sono, a viroses de infantário e à toxicidade das redes sociais. Beatriz Gosta precisou de parar. Férias? Retiro? Escapismo? Resort pode ser tudo isso e um burnout numa hora e pouco de espectáculo", pode ler-se na apresentação do espetáculo.