Em novembro, “o Brasil visita o Lapo”, com atuações de Augusto Baschera (no dia 7), Luciana Balby e Pri Azevedo (19), Fred Martins (21), Rainhas do Autoengano (21) e Valéria Carvalho com Edu Miranda (28), adianta a direção daquele espaço, em comunicado.

As sextas-feiras no Lapo “pertencem” ao saxofonista Ricardo Toscano, com as Jazz Sessions.

Além da música, na programação do Lapo “há ainda espaço para a comédia com os Kilt Agency [às quartas-feiras] e Quiz Erótico [na terça-feira, dia 3]”.

As reservas para os espetáculos podem ser feitas através do e-mail reservas@lapo.pt, ou do número 939 060 115 (de terça-feira a sábado).