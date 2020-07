"A canção "Tudo Vai Passar" foi aquela que escolhi imediatamente como primeira a gravar, pela beleza e originalidade do arranjo. Eu sempre gostei muito de harmonizar, aliás eram as minhas disciplinas favoritas no Instituto Gregoriano de Lisboa, Harmonia e Coro. É uma canção diferente das que me conhecem até aqui e creio ser uma excelente escolha para dar o primeiro passo para o que virá a seguir", frisa Rita Guerra.

Veja o vídeo:

Esta quinta-feira, dia 16 de julho, Rita Guerra vai estar à conversa com o SAPO Mag, na rubrica "Cabeças de Cartaz". A conversa poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 15h00. Pouco depois, poderá ver em diferido a entrevista aqui no SAPO Mag.

Já nos dias 17 e 18 de julho (sexta e sábado), Rita Guerra regressa aos espectáculos ao vivo com dois concertos em Vila Nova de Santo André, em Santiago do Cacém.