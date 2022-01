Rita Pereira foi a primeira convidada da nova temporada de "É Preciso ter Lata", de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro. No programa, a atriz da TVI respondeu a perguntas de fãs e de 'haters'.

No arranque da conversa, os apresentadores leram uma pergunta de um 'hater': "Porque é que deixaste de seguir or Ruben Rua no Instagram?". "Isso aconteceu aqui, não foi? Adorei. Enviaram-me isso (...) É muito engraçado porque sou aquela pessoa que não tem medo de responder a nada e só gostava de dizer ao Rúben que nunca o segui", frisou a atriz.

"Nunca segui o Ruben, nunca tive interesse de o seguir e não somos amigos. Isso nunca aconteceu foi só um equívoco dele. Não faz mal, eu desculpo", acrescentou Rita Pereira.

