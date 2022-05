A menos de um mês da abertura de portas, o Rock in Rio Lisboa a revelar novidades. Esta quinta-feira, dia 19 de maio, a organização apresentou a Área VIP, que está de volta para a nona edição do festival, renovada e preparada para proporcionar momentos premium e inesquecíveis.

O bilhete para o "espaço mais exclusivo da Cidade do Rock garante muito mais do que uma vista privilegiada para o Palco Mundo e seus concertos: com um design moderno, neste espaço o conforto é garantido com vários lounges e espaços para sentar, tanto numa área exterior coberta como numa área interior climatizada. Além disso, os visitantes terão à disposição serviço de bengaleiro, casas de banho exclusivas e propostas de bar e catering únicas".

Com uma área interna de 1.100 m2 e uma varanda coberta com 700m2, que oferece a melhor vista para os concertos e fogo-de-artifício do Palco Mundo, a Área VIP tem capacidade para receber duas mil pessoas por dia e é 100% acessível, incluindo as suas casas de banho que, além de exclusivas, são adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada. "No seu decor, que remete para um visual tropical chic, há elementos decorativos diversificados onde o Gato Preto – que se junta, pela primeira vez, ao festival ao patrocinar este espaço – também contribui com apontamentos que tornam fazem deste ambiente o mais cobiçado da Cidade do Rock", adianta a organização.

Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com Roberta Medina:

A marca portuguesa leva à Cidade do Rock o conceito ‘Gatos do Rock and the Living Stages’ e promete surpreender todos os convidados com os seus apontamentos de decoração e uma nova coleção desenhada especialmente para celebrar o festival.

Um dos principais highlights do espaço é o menu de comida e bebida. Esta edição, o catering é assinado pela Food Events Network e foi confecionado "para que todos possam desfrutar de uma variedade múltipla de iguarias, sabores e texturas, numa experiência rica, onde os cinco sentidos são ativados". Os ingredientes utilizados na confeção dos pratos são locais e sazonais, trazendo também para este espaço o olhar de alimentação sustentável.

“Valorizamos o que vem da ‘terra’, num claro regresso às origens”, afirma Patricia Gama, porta-voz da Food Network. “Para dar um twist aos sabores mais portugueses, desafiámos a chef brasileira Morena, com quem trabalhámos na edição de 2019 do Rock in Rio no Brasil, para trazer um cheirinho do Brasil à capital portuguesa”, acrescenta.

Alcagoita caramelizada; Ceviche de Robalo com Papadum; Tiborna de Bacalhau com rebentos de coentro; Blinis Tinta de Choco com Lula Grelhada em Manteiga, Pimento vermelho e salsa frita; Endívias com salada grega com molho de iogurte e hortelã; Crocantes de camarão; Arroz de cogumelos silvestres e espargos com farinheira vegan; Pizzas em forno de lenha com sabores Portugueses; Pão de queijo em forno de lenha; Pastéis de nata em forno de lenha; Mini algodão doce; Brigadeiros; e Leite Creme de chá verde são alguns dos pratos que os portadores de bilhete VIP vão poder degustar no Rock in Rio Lisboa.

Todos os dias, nos intervalos dos concertos do Palco Mundo, há showcases de piano no interior da Área VIP que viajam por clássicos da música, entre hits mais recentes a sonoridades intemporais. A complementar a oferta de serviços exclusivos, que também estão incluídos no bilhete VIP, está um bar 7UP com mixologista que ao longo do dia preparará as bebidas mais refrescantes; um bar de vinhos da Mateus Rosé; um bar de gin da Fever Tree; e um corner de café da Nespresso. "Além disso, e sabendo que os looks de moda e beleza fazem cada vez mais parte da essência dos festivais, a Clarins vai ter neste espaço uma estação de maquilhagem com makeup artists profissionais, para que os convidados possam fazer um upgrade nos seus visuais", adianta o Rock in Rio.

Também incluído no bilhete VIP está o serviço especial de transporte, que disponibiliza um shuttle com partida do espaço Alvalade XXI até à porta da Cidade do Rock, com viagem de regresso também incluída.

A Área VIP estará a funcionar todos os dias entre as 14h00 e até 30 minutos após o último concerto do Palco Mundo e os bilhetes VIP estão disponíveis em exclusivo no site oficial do festival (tickets.rockinrio.com), sem taxas adicionais, pelo valor de 320 euros.