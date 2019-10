Depois de exportar o Rock in Rio, evento nascido no Rio de Janeiro, em 1985, para Portugal, Espanha e Estados Unidos, o evento de música e entretenimento poderá chegar a um novo país da América do Sul. O presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, assinou este sábado, dia 5 de outubro, um acordo de intenção para realização de uma edição do festival em terras chilenas em 2021.

Segundo a organização, "o documento, assinado também pelo empresário, Felipe Araya, diretor da Rock Santiago, prevê, entre outros, o compromisso da apresentação, por parte do festival, de todos os documentos solicitados pelas autoridades do país e a entrega de um cronograma de trabalho para órgãos públicos e privados".

Já as autoridades chilenas - representadas pela Intendente da Região Metropolitana e Presidente do Diretório da Corporação Regional do Território Territorial e Turismo da Região Metropolitana, Karla Rubilar Barhahona - frisaram que o evento vai acrescentar valor à cidade de Santiago.

"A partir do acordo, as autoridades comprometem-se a oferecer as condições adequadas para que a realização do festival se concretize, incluindo a mediação com diferentes entidades, bem como uma parceria público-privada na procura do local mais adequado para a edição chilena do Rock in Rio e funcionários técnicos que possam contribuir para o avançar do projeto, entre outros", explica a organização em comunicado

Caso a realização do Rock in Rio seja confirmada, as partes concordaram, ainda, em assinar um documento detalhado com suas obrigações e compromissos para o festival.