A cerimónia realiza-se hoje às 19h00 e conta com a presença do presidente da autarquia, Fernando Medina, da presidente da Empresa Municipal de Gestão e Animação Cultural (EGEAC), Joana Gomes Cardoso, e dos familiares de Ruben de Carvalho.

A atribuição do nome do jornalista ao auditório, com uma capacidade de 90 lugares, demonstra que a “memória do seu trabalho, no campo da dinamização cultural e na cidade que tanto amou, continua bem viva”, segundo a Câmara Municipal de Lisboa.

A Associação Portuguesa dos Amigos do Fado (APAF), em comunicado, congratulou-se com a iniciativa, referindo-a como “justa a um homem que sempre se mostrou atento ao fenómeno musical na cidade”.