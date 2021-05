Ao contrário do que aconteceu por exemplo em Portugal a 2 de maio, o Dia da Mãe comemorou-se no último domingo em dezenas de países, incluindo os Estados Unidos.

Nas redes sociais, Ryan Reynolds assinalou a data com uma homenagem à mãe das suas três filhas, Blake Lively. E como não podia de ser, aparece o humor bem conhecido pelos fãs da estrela dos filmes "Deadpool".

No início, a mensagem que acompanha a "selfie" com a atriz é previsivelmente doce e romântica: "Não há vezes suficientes... és o coração e a alma de cada momento que partilhamos nesta família. Agradeço a luz e a bondade que escondes em cada e todos os segundos das nossas vidas. Vejo-te nos olhos das nossas filhas. Em cada risada. Em cada piscar de olhos e em cada momento pensativo de vulnerabilidade. A ternura necessária para ser mãe em 2021 é um ato de pura força e heroísmo."

E a seguir: "Nunca poderia ter previsto que o sexo anónimo na casa de banho do aeroporto conduziria a isto. Ou como contratarias um caçador de recompensas para me encontrar."

"Seja como for, tenho a sorte de refletir um pouco da luz do sol com que nos iluminas a todos. Feliz Dia da Mãe, meu amor."