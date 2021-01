No sábado, terá lugar uma oficina de construção de marionetas de sombra, intitulada "Sombras de Reis", seguindo-se, no dia 23, "Boneco Articulado", dedicado à construção de marionetas articuladas e, no dia 30, "Teatrinho de papel", versando a construção de marionetas de papel e do respetivo teatrinho.

As oficinas decorrem durante a tarde, com duração de uma hora, podendo ser frequentadas por adultos e por crianças, menores de dez anos, acompanhadas por adultos.

A formação tem um custo de 10 euros (valor que no caso das crianças já inclui o acompanhante) e no final as marionetas construídas ficam para cada formando. As inscrições devem ser feitas previamente através do e-mail para sam@samarionetas.com.