Os concertos de apresentação do disco "Migrations - the travel diaries #1", lançado em abril, vão decorrer de 25 a 28 de junho, no Salão Brazil, com uma lotação limitada a 40 pessoas sentadas, por sessão, afirmou hoje à agência Lusa José Miguel Pereira, diretor do Jazz ao Centro Clube, entidade que gere aquela sala de Coimbra.

Com uma lotação reduzida a menos de um quarto da sua anterior capacidade, o Salão Brazil deverá contar com quatro a seis espetáculos em julho, que ainda não estão fechados, referiu.

"Vamos dar preferência a bandas de Coimbra e, numa primeira fase, estamos a pensar ter uma abertura grande de géneros musicais, mas estamos a tentar fazer coincidir com propostas mais intimistas, que se adequem à natureza da sala que vamos ter", disse José Miguel Pereira.