A organização, num comunicado hoje divulgado, salienta que “o Teatro Aveirense já implementou medidas e procedimentos de higiene necessárias para realização da programação em segurança”. “Para o efeito, entre outras medidas, serão disponibilizados gratuitamente máscaras para todos os espectadores e gel desinfetante para as mãos”, refere a organização.

O novo álbum de Samuel Úria, “Canções do pós-guerra”, editado em setembro, deveria ter saído na primavera, não fosse uma pandemia trocar-lhe o calendário e atribuir novos significados ao disco, como contou à agência Lusa.

As Novas Quintas, concertos mensais dedicados à música portuguesa, do Teatro Aveirense começaram em 2017. Desde então, atuaram naquela sala, entre outros, artistas e bandas como Beatriz Pessoa, Sensible Soccers, Mai Kino, Duquesa, Joana Espadinha, Surma, Tomara, Da Chick, Lince, Luís Severo , Cachupa Psicadélica, Filipe Sambado e Best Youth.