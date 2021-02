Os Balthazar estarão em Portugal para apresentarem o novo álbum, “Sand”, que será lançado na próxima sexta-feira, acrescentou a promotora do espetáculo, Everything is New. Em janeiro passado, o grupo editou o primeiro single, “On a Roll”.

Este novo disco começou a ser escrito ainda na última digressão do grupo, em 2019, durante a qual apresentaram o álbum anterior, “Fever”. O plano passava por lançar um novo álbum pouco depois, mas o confinamento mundial obrigatório interrompeu os projetos, e o grupo teve de regressar a casa, a cidade de Gent.

Os Balthazar são liderados por Maarten Devoldre e Jinte Deprez.