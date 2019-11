Em Barcelona, onde vive com o seu marido Gerard Piqué, jogador do Barcelona, e is seus dois filhos, a cantora confessa estar "profundamente" marcada pela hemorragia nas cordas vocais que a obrigou a interromper por sete meses sua digressão internacional "El Dorado".

"Marca profundamente, há um antes e um depois. Muitas coisas são dadas como certas e quando as tens... No caso da minha voz, por exemplo, é algo tão inerente à minha natureza, é a minha identidade", explicou a artista nascida em Barranquilla.

"Sempre pensei que um dia iria perder muitas coisas, um dia perde-se a juventude, um dia perde-se a beleza, até os amigos perdemos, há pessoas que vão e vêm ... Mas jamais pensei que a voz fosse algo que pudesse desaparecer", frisou.

"Quando me aconteceu esse momento de dúvida, quando não sabia se poderia cantar novamente, foi o momento mais sombrio da minha vida", confessou.

No que ela descreve como "um milagre", recuperou a voz sem ter que passar por uma cirurgia arriscada, como os médicos recomendaram, e foi capaz de terminar a digressão mundial, que terminou na sua terra natal.

Como um presente para os fãs que lhe enviaram "toda sua força" durante essa jornada, a cantora lançou o filme dos concertos, "Shakira in concert: El Dorado World Tour".