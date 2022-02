A cantora norte-americana Sharon Van Etten regressa a Portugal em maio deste ano, para um concerto em Lisboa, que terá como convidados especiais os canadianos The Weather Station, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O concerto de Sharon Van Etten, integrado na digressão “Darkness Fades Tour”, está marcado para 31 de maio na Aula Magna e os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira, dia 11 de fevereiro, segundo a promotora num comunicado hoje divulgado. O álbum mais recente de Sharon Van Etten, “Remind Me Tomorrow”, foi editado em 2019, e está previsto um novo trabalho este ano, do qual já foi divulgado o primeiro single, “Porta”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram