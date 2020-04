A organização está a cargo da Associação PédeXumbo e as 21 propostas culturais que fazem parte do programa, disponível em www.pedexumbo.com/festival-sigobaile, chegam a casa do público através de transmissões ao vivo na Internet.

“A PédeXumbo desafia-vos assim para assistirem a três dias de programação ‘online’ com os mais diferentes artistas, que farão a transmissão do seu concerto, baile, oficina de dança ou oficina de ofícios a partir das suas contas” nas redes sociais de Facebook e/ou Instagram”, incentivou a organização.

O #SigóBaile “tem como principal objetivo dar espaço aos artistas independentes que viram o seu trabalho adiado ou cancelado por tempo indeterminado, devido à atual situação que atravessamos”, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), explicaram os promotores.

Depois de, neste dia inaugural, estarem programados bailes com o belga Bert Leemans, os portugueses Nuno Carpinteiro e Natércia Lameiro e o espanhol Sergio Cobos, assim como um concerto com Winga Kan (Portugal), seguem-se, no sábado, nove propostas culturais.