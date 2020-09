Após celebrare 25 anos de carreira em 2019, com o lançamento do álbum “25LIVE@25”, e ter passado grande parte do ano em digressão, a banda de rock britânica anunciou o seu regresso às salas europeias, com concertos para programados para 9 de novembro no Coliseu do Porto e 11 de novembro no Coliseu de Lisboa.

Estes concertos foram agora adiados para 5 e 6 de maio, no Porto e Lisboa, respetivamente, estando válidos para a nova data, sem ser necessário trocar, todos os bilhetes já comprados.

Para quem ainda não comprou, os bilhetes já se encontram à venda.