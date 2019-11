Num comunicado hoje divulgado, a promotora anuncia o regresso da “superbanda de jazz” para dois concertos, a 22 de março no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e a 24 de março no Coliseu do Porto.

Os bilhetes, que têm um preço único de 30 euros, estarão à venda a partir das 10:00 de sexta-feira.