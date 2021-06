Os projetos, apresentados por cooperadores e beneficiários da SPA, contemplam "todas as áreas da criação", vindo "maioritariamente do setor da música, mas também do audiovisual, da literatura, do teatro, da dança e das artes plásticas". O júri foi constituído por Tozé Brito, Pedro Campos, Jorge Paixão da Costa e João David Nunes, e apoiado por Ana Cardoso.

A SPA, no mesmo comunicado, garante que "continuará a manter o esforço de apoio financeiro a estes projetos", referindo que o seu Fundo Cultural "representa seguramente um dos mais importantes instrumentos de apoio à criação cultural e artística em Portugal".