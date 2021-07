Mais de 25 anos após a sua publicação original, as memórias do ex-Presidente dos EUA Barack Obama, "Sonhos do meu pai", serão lançadas numa edição para jovens adultos.

Obama ainda não tinha ocupado qualquer cargo político quando o livro "Sonhos do meu Pai" foi lançado, em 1995. A publicação, que relata os anos de infância e juventude do ex-Presidente dos Estados Unidos, fala sobre questões de raça e identidade a partir da própria história e tem sido considerado um dos melhores livros alguma vez escritos por um político. "Sonhos do meu pai" já vendeu mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzido em mais de 40 línguas. A edição para jovens leitores, hoje anunciada pela Random House Children's Books, fica disponível em 05 de outubro e contará com uma nova introdução de Barack Obama. "O jovem que encontra nestas páginas é imperfeito e cheio de saudades, fazendo perguntas a si próprio e ao mundo à sua volta, aprendendo à medida que vai aprendendo", escreveu Obama. "Sei agora, é claro, que isto foi apenas o começo para ele", acrescentou o antigo Presidente. A mulher de Obama, Michelle Obama, lançou também no início deste ano uma edição para jovens leitores das suas memórias, "Tornar-se".