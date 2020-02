Formados em Serpa, em 2014, em Serpa, por ocasião e a convite da candidatura do cante alentejano a património imaterial da Humanidade, os Tais Quais apresentam-se muitas vezes com uma viola campaniça e um coro de cante, com o contador de histórias Jorge Serafim como anfitrião de um lugar ficcionado, A Venda do Isaías, partilhando alguns contos e algumas anedotas populares.

Os Tais Quais são compostos por João Gil (voz e guitarra), Vitorino (voz), Tim (voz e baixo), Vicente Palma (voz e piano), Celina da Piedade (voz e acordeão), Paulo Ribeiro (voz), Sebastião Santos (voz e bateria) e Jorge Serafim (anfitrião).