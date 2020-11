Os Tame Impala participaram no programa "Annie Mac Show", da BBC Radio One. Para o talk show, a banda australiana gravou uma versão de "Say It Right", um dos grandes sucessos da carreira de Nelly Furtado.

O grupo gravou o vídeo da atuação a partir dos seus estúdios em Perth, na Austrália. Além de interpretarem o single de 2006 da cantora lusodescendente, os Tape Impala apresentaram ainda os temas "Is It True" e "Breathe Deeper".

Veja o vídeo: