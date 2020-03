Carminho atua na sexta-feira pelas 19:00 de Portugal, 16:00 no Brasil, num dia que conta ainda com atuações de Teago Oliveira, da banda Maglore, Tim Bernardes, do grupo O Terno, Duda Beat, Leila Pinheiro, Claudio Nucci e Zélia Duncan.

“Neste momento inexplicável, desconhecido e tão difícil para todos, a música continua a ser uma das mais preciosas companhias. O consolo que artistas de todo o mundo têm levado a tanta gente é outro poder inexplicável, mas este é vital, traz a esperança e a paz!”, afirma Carminho no comunicado divulgado pela sua promotora.