Taylor Swift foi uma das grandes protagonistas da noite nos MTV Video Music Awards 2022, que decorreram na madrugada deste domingo para segunda-feira. A artista conquistou os principais prémios da noite, incluindo o de Melhor Vídeo do Ano, com "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", Melhor Vídeo Longo e Melhor Realização.

Na cerimónia, a cantora bateu dois novos recordes, tornando-se na única artista a ganhar três VMAs de Melhor Vídeo do Ano e a primeira artista a vencer um galardão por um vídeo realizado por si.

Para celebrar as vitórias como os fãs, Taylor Swift anunciou que vai lançar um novo álbum em outubro.

A noite também foi de festa para Harry Styles. O cantor era um dos mais nomeados de 2022 e conquistou o prémio de Melhor Álbum, com "Harry's House", Melhor Pop ("As It Was") e de Melhor Cinematografia.

Tal como Harry Styles, Jack Harlow também partiu para a cerimónia na frente da corrida com oito nomeações. Na gala, o artista conquistou o galardão de Canção do Verão ("First Class”) e dividiu os prémios de Melhor Colaboração, Melhor Realização de Arte e Melhores Efeitos Visuais com Lil Nas X, graças ao single "Industry Baby".

Nos MTV VMAS, Bad Bunny foi eleito o Artista do Ano, sendo o primeiro músico latino a vencer o galardão. O cantor bateu Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X e Lizzo.

Já Billie Eilish, que estava nomeada em cinco categorias, levou para casa o VMA de Canção do Ano (“Happier Than Ever”).

Além de levar o funk ao palco dos VMAs, Anitta fez história na cerimónia ao conquistar o troféu de Melhor Vídeo Latino do Ano pelo videoclipe de “Envolver“. "Esta noite estamos a fazer história. É a primeira vez do Brasil aqui", sublinhou a artista ao receber o galardão da MTV.

Os MTV Video Music Awards 2022. foram entregues na madrugada deste domingo para segunda-feira no Prudential Center em New Jersey (EUA). Com uma abordagem inovadora, LL COOL J, Nicki Minaj e Jack Harlow foram os MCs da noite.

Este ano, os VMAS contaram com 26 indicados pela primeira vez, sendo que alguns dos artistas acumularam várias nomeações - é o caso de Baby Keem (quatro), o artista MTV PUSH GAYLE (duas), Kacey Musgraves (duas) e os Måneskin (duas). Na lista dos estreantes, destacaram-se também Anitta, além de Becky G, Dove Cameron, Karol G, ITZY, JID, Muni Long, Tems, Wet Leg e muito mais.

Na cerimónia, os Red Hot Chili Peppers foram homenageados com o Global Icon Award e brindaram o público com uma atuação surpreendente. Já Nicki Minaj recebeu o galardão Michael Jackson Video Vanguard Award da MTV.

Os galardões da noite foram entregues por estrelas da música. Ashley Graham, Avril Lavigne, Bebe Rexha, Becky G, Billy Eichner, Cheech & Chong (Cheech Marin e Tommy Chong), Chlöe Bailey, Dixie D’Amelio, DJ Khaled, Dove Cameron, Joel Madden, Latto, Lili Reinhart e Offset subiram ao palco dos mais importantes prémios da MTV.

Eminem e Snoop Dogg vai juntaram-se no palco dos VMAs para uma performance inspirada no metaverso. Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! At The Disco, Nicki Minaj, BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo e os Måneskin também atuaram na cerimónia dos MTV Video Music Awards 2022.

Já Bad Bunny brindou os fãs com uma inédia atuação remota a partir do Yankee Stadium.

Os MTV VMAs voltaram a celebrar o melhor do panorama musical global, com várias surpresas, atuações e um público repleto de fãs ao vivo a partir do famoso Prudential Center em New Jersey (EUA). A cerimónia foi transmitida globalmente nas plataformas lineares e digitais da MTV em mais de 170 países e territórios, alcançando mais de 420 milhões de lares em quase 30 línguas diferentes.

LISTA DE VENCEDORES:

Video of the year

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” - VENCEDORA

Doja Cat – “Woman”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was“

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Olivia Rodrigo – “brutal”

Best new artist

Dove Cameron - VENCEDORA

Baby Keem

GAYLE

Latto

Måneskin

Seventeen

Best rock

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer” - VENCEDOES

Foo Fighters – “Love Dies Young”

Jack White – “Taking Me Back”

Muse – “Won’t Stand Down”

Shinedown – “Planet Zero”

Three Days Grace – “So Called Life”

Artist of the year

Bad Bunny - VENCEDOR

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Song of Summer

Jack Harlow – “First Class” - VENCEDOR

Bad Bunny and Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Beyoncé – “Break My Soul”

Charlie Puth (featuring Jungkook) – “Left and Right”

Doja Cat – “Vegas”

Future (featuring Drake and Tems) – “Wait for U”

Harry Styles – “Late Night Talking”

Kane Brown – “Grand”

Latto and Mariah Carey (featuring DJ Khaled) – “Big Energy (Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

Marshmello and Khalid – “Numb”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Nicky Youre and dazy – “Sunroof”

Post Malone (featuring Doja Cat) – “I Like You (A Happier Song)”

Rosalía – “Bizcochito”

Steve Lacy – “Bad Habit”

Best hip-hop

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?” - VENCEDORES

Eminem & Snoop Dogg – “From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – “N95”

Latto – “Big Energy”

Pusha T – “Diet Coke”

Best Latin

Anitta – “Envolver” - VENCEDORA

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

Video for good

Lizzo – “About Damn Time”- VENCEDORA

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “Pussy”

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – ”Fils de joie”

Best K-pop

LISA – “LALISA”- VENCEDORA

BTS – “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – “LOCO”

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”

Best Album

Harry Styles – Harry’s House - VENCEDOR

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Billie Eilish – Happier Than Ever

Drake – Certified Lover Boy

Best longform video

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” - VENCEDORA

Billie Eilish – “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”

Foo Fighters – “Studio 666”

Kacey Musgraves – “star-crossed”

Madonna – “Madame X”

Olivia Rodrigo – “driving home 2 u”

Best collaboration

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”- VENCEDOR

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – “One Right Now”

ROSALÍA ft. The Weeknd – “LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Push performance of the year

December 2021: SEVENTEEN – “Rock With You” - VENCEDORES

September 2021: Griff – “One Night”

October 2021: Remi Wolf – “Sexy Villain”

November 2021: Nessa Barrett – “i hope ur miserable until ur dead”

January 2021: Mae Muller – “Better Days”

February 2022: GAYLE – “abcdefu”

March 2022: Sheneesa – “R U That”

April 2022: Omar Apollo – “Tamagotchi”

May 2022: Wet Leg – “Chaise Longue”

June 2022: Muni Long – “Baby Boo”

July 2022: Doechii – “Persuasive”

Best metaverse performance

BLACKPINK The Virtual | PUBG - VENCEDORES

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Best alternative

Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE” - VENCEDORES

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl”

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance”

Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W”

Song of the year

Billie Eilish – “Happier Than Ever” - VENCEDORA

Adele – “Easy on Me”

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “Stay”

Best pop

Harry Styles – “As It Was” - VENCEDOR

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Ed Sheeran – “Shivers”

Lizzo – “About Damn Time”

Olivia Rodrigo – “traitor”

Best R&B

The Weeknd – “Out Of Time” - VENCEDOR

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)”

Chlöe – “Have Mercy”

H.E.R. – “For Anyone”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love (Extended Version)”

Best cinematography

Harry Styles – “As It Was” - VENCEDOR

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Best direction

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” - VENCEDORA

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Best art direction

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” - VENCEDORES

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Kacey Musgraves – “simple times”

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Best visual effects

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” - VENCEDORES

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Best choreography

Doja Cat – “Woman” - VENCEDORA

BTS – “Permission to Dance”

FKA twigs ft. The Weeknd – “Tears In The Club”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Best editing

ROSALÍA – “SAOKO” - VENCEDORA

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “brutal”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

The Weeknd – “Take My Breath”

Group of the Year

BTS - VENCEDORES

Blackpink

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic