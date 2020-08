Taylor Swift ajudou uma jovem emigrante portuguesa, a viver no Reino Unido, a conseguir realizar o seu sonho de estudar matemática na Universidade de Warwick. Vitória Mário, de 18 anos, lançou na plataforma Go Fund Me uma angariação de fundos para conseguir recolher 40 mil libras, o valor necessário para conseguir estudar na faculdade de Londres.

Perto de conseguir 50% do valor, a jovem portuguesa foi surpreendida por uma angariação de mais de 23 mil libras (cerca de 25 mil euros) de Taylor Swift.

Além do donativo, a cantora norte-americana enviou uma mensagem a Vitória Mário. "Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor", escreveu a artista.

Nas redes sociais, a jovem agradeceu a Taylor Swift, confessando ter ficado sem palavras.