A programação cultural do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai regressar em julho, com a realização do Festival de Jazz e Blues ao ar livre, mas os auditórios do complexo cultural vão permanecer encerrados durante o verão.

A Câmara Municipal da Guarda refere em comunicado que a programação cultural do TMG "vai regressar em breve", com a realização do Festival de Jazz e Blues, entre os dias 1 e 11 de julho. A iniciativa vai "decorrer ao ar livre, na esplanada do café concerto" do TMG e o seu programa artístico será anunciado "brevemente". "O cartaz propõe concertos ao fim de tarde na esplanada e, no local, serão asseguradas todas as normas sanitárias indicadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para que público, artistas e equipas técnicas estejam em segurança", acrescenta a fonte. Continuar a ler A nota lembra que o TMG cancelou toda a sua atividade, no dia 16 de março, devido à pandemia causada pela COVID-19. Durante o período de paragem, a equipa "criou a plataforma digital TMG360.pt, um projeto original de visita virtual em 360º ao TMG, e planificou um programa de divulgação de conteúdos artísticos online". A reabertura do TMG é anunciada agora, "no seguimento de um longo período de indefinição", pois apenas na semana passada a DGS e o Ministério da Cultura divulgaram as regras sanitárias e de segurança para a reabertura das salas de espetáculos. Após "análise minuciosa" sobre a implementação e exequibilidade das novas regras impostas, o município da Guarda "decidiu manter encerrado ao público os auditórios do TMG (atividade 'indoor') durante o verão". "Assim, a reabertura dos espaços 'indoor' fica agendada para setembro, com uma programação especial a anunciar oportunamente", remata o comunicado. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Em Portugal, morreram 1.436 pessoas das 32.895 confirmadas como infetadas, e há 19.869 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que sexta-feira foi prolongado até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março. Esta fase de combate à COVID-19 prevê o confinamento obrigatório apenas para pessoas doentes e em vigilância ativa e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.