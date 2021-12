O estatuto foi atribuído tendo em conta o trabalho que a companhia, sediada nas Caldas da Rainha, vem desenvolvendo desde a sua criação, em 2004, no domínio do teatro (criação, produção, formação, animação e difusão) e das ações no domínio das artes de cena, das artes plásticas e de edição em geral.

“É uma companhia-escola que projeta a sua atividade - com apoio autárquico regular - na cidade das Caldas da Rainha, cooperando, em particular, com o respetivo município, na prossecução dos seus fins, de modo dedicado à sua alargada comunidade de espetadores, local, nacional e internacional”, pode ler-se no despacho.