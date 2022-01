Uma exposição de “Arte Robótica” do artista Leonel Moura é inaugurada no sábado, no Teatro de Vila Real, e inclui pinturas, uma performance robótica e uma instalação sonora, anunciou a organização.

A exposição estará patente em Vila Real até ao dia 6 de março e tem organização e direção artística da Saco Azul e Maus Hábitos, com a parceria do teatro municipal. A mostra, segundo um comunicado divulgado na terça-feira, apresenta um conjunto de obras de base digital realizadas nos últimos 20 anos, com destaque para a robótica e a inteligência artificial, sendo descrita como “uma obra pioneira a nível mundial, que antecipou o uso crescente das máquinas e dos algoritmos na criação artística e cultural”. Desde a criação dos primeiros robots pintores autónomos em 2001, Leonel Moura propõe um “novo tipo de arte assente na capacidade criativa de máquinas com crescente autonomia face ao artista que as constrói e desencadeia o processo”. Daí que, de acordo com o comunicado, “o autor fale de uma arte não-humana ou para lá do humano”. Nesta retrospetiva de 20 anos, para além das pinturas e da performance robótica, é ainda incluída uma instalação sonora. Os promotores referem que o artista Leonel Moura promove “um novo tipo de arte baseada na criatividade da máquina”. Em 2009, foi nomeado embaixador europeu para a criatividade e inovação pela Comissão Europeia. Na sua obra inclui-se a criação, em 2001, do “primeiro braço robótico capaz de gerar pinturas originais operadas” por um "algoritmo de formiga" e, desde então, tem produzido diversos “artbots”, cada vez mais autónomos e sofisticados. Em 2007 abriu o “Robotarium”, o primeiro 'zoológico' dedicado a robots e vida artificial. Atualmente tem uma instalação de 17 esculturas de realidade aumentada em São Paulo, Brasil. O Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural e a Saco Azul Associação Cultural expandem-se para Vila Real, reabrindo no sábado o café-concerto do Teatro de Vila Real, que estava fechado há cerca de um ano. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram