Há mais de uma década e meia, Beatriz de Medeiros Silva, leitora do Instituto Camões, decidiu afixar um papel nos corredores da Universidade de Colónia, convidando os interessados para um ensaio piloto.

“Não fizemos grande divulgação e, no primeiro ensaio, vieram logo mais de 20 estudantes. É um fator de dinamização muito grande, dos estudos portugueses, mas também um encontro social e artístico. A partir daí tínhamos sempre uma produção por semestre. Durante vários anos tivemos duas produções por ano”, revelou, em declarações à agência Lusa.

Beatriz já tinha fundado um grupo de teatro, também em português, na cidade de Freiburg. Depois d’ “Os Quasilusos”, seguiu-se o “Lusoataque” que acabou por tornar-se um verdadeiro sucesso. Tanto, que o grupo nunca parou mesmo durante a pandemia de covid-19.

“Começámos com estudantes, mas o grupo foi crescendo, com pessoas de fora da universidade que tinham interesse no português ou no teatro. E nos últimos anos houve mesmo uma grande adesão de pessoas de fora porque a faculdade estava fechada devido à pandemia. O grupo continuou a encontrar-se virtualmente e teve duas produções online”, descreveu.

Os trabalhos do grupo, que acompanham as atividades da universidade, podem basear-se numa peça já existente, ou nas obras de autores portugueses ou brasileiros.

A última peça “Terminal Saramago”, que subiu a palco no mês de junho, foi dedicada ao centenário do Nobel português, com direito a tradução em alemão, propondo uma viagem pelas suas obras.

Beatriz de Medeiros Silva, leitora do Camões desde 2005, admite que este é “tradicionalmente um grupo de estudantes universitários que tem uma função didática”, mas com as portas abertas a todos os interessados que consigam comunicar em português e em alemão.

O novo projeto, que “ainda está a ser discutido”, deverá ter a participação de entre dez e quinze pessoas e terá como base obras de autores portugueses e brasileiros, mas os detalhes ficam, para já, guardados nos bastidores.