O concerto constitui uma recriação parcial do programa original que inaugurou o Teatro Micaelense, a 31 de março de 1951, contado com a colaboração do Conservatório Regional de Ponta Delgada, do Coral de São José e do 37.25 - Núcleo de Artes Performativas/Estúdio 13.

O evento envolve cerca de 50 artistas, entre músicos, coralistas e bailarinos, coadjuvados pelo pessoal técnico do Teatro Micaelense, sendo que as comemorações dos 70 anos irão decorrer ao longo do ano.