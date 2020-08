Intitulado “Sob a terra”, a produção está em fase de ensaios, afinando uma máquina que junta várias artes. Em setembro e outubro será apresentado em oito aldeias dos distritos de Santarém e Coimbra.

Responsável pela criação, encenação e coordenação entre parceiros, Frédéric da Cruz Pires explica que o pretendido é “minimizar os comportamentos de risco das comunidades para diminuir os fogos rurais”.

“Já estive nos sítios onde vamos atuar e há aldeias no meio da floresta. Queremos alertar para o perigo de queimadas ou para o risco da utilização de máquinas agrícolas” através de “um ‘murro’ no estômago”, diz o diretor do Leirena Teatro, para que a mensagem “fique no pensamento e na memória das pessoas”.

Sem recurso a fogo ou fumo, “Sob a terra” vai criar tensão dramática pela poética, musicalidade e corpos dos atores, com “uma ameaça sempre latente”: a possibilidade de fogo.