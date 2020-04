Em maio, estarão online nas redes sociais do D. Maria II dez espetáculos, que se estrearam neste teatro nos últimos anos.

Todas as sextas e sábados, às 21h00, há um novo espetáculo para ver que, depois de estreado, fica disponível até ao final da iniciativa “D. Maria II em Casa”, juntando-se às 13 peças disponíveis atualmente, refere uma nota do teatro dirigido por Tiago Rodrigues.

Às terças-feiras, às 17h00, há espaço para a poesia, com a nova versão online do Clube dos Poetas Vivos, uma parceria do Teatro Nacional D. Maria II e da Casa Fernando Pessoa.