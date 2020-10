O Teatro Virgínia, em Torres Novas, assinala esta terça-feira, dia 13, o 15.º aniversário da remodelação do atual edifício com um concerto de Noiserv com entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete, limitado a dois por pessoa.

Em comunicado, a Câmara de Torres Novas, no distrito de Santarém, afirma que Noiserv, o "homem-orquestra", trará ao Virgínia "Uma Palavra Começada por N", inteiramente em português e num "tom mais confessional que os registos anteriores". "É considerado um dos mais criativos e estimulantes projetos musicais, de entre os surgidos em Portugal na última década. O seu percurso tem sido marcado pela criação de canções capazes de atingir cada indivíduo na sua intimidade, relembrando-lhe vivências, momentos e memórias intrincadas entre a realidade e o sonho", afirma a nota.