O arranque da programação dá-se no dia 1 – Dia Mundial da Criança – com o programa “Filminhos para bebés”, uma iniciativa da Zero em Comportamento destinada a crianças a partir de 1 ano de idade e até aos 3 anos, segundo a Teia 19.

De acordo com o programa já disponível, haverá 14 estreias que a Teia 19 coloca online a partir de trabalhos elaborados exclusivamente para a plataforma pelos artistas, que apelam ao público para que dê donativos. Os donativos cairão diretamente nas contas bancárias de cada autor de projeto.

O programa inclui trabalhos de André Gago e Nicholas McNair, Chandi Oliveira, Mattewave, Kris Rosa & Zé Carolino.