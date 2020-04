Este domingo, dia 12 de abril, Úrsula Corberó, que veste a pele de Tóquio em "La Casa de Papel", partilhou com os fãs uma mensagem onde revela com tem sido a sua quarentena. A atriz está em Buenos Aires, na Argentina, com o seu namorado, o ator Chino Darín.

No texto, a protagonista da série espanhola da Netflix conta que está há um mês de quarentena. "Tudo é estranho. Foi um mês muito triste. E não queria perder a oportunidade de mandar amor a todos vocês", escreveu.

"Queria agradecer a todas as pessoas que estão a saúde dos outros à frente da sua. Espero que nos possamos encontrar brevemente. Com todo o meu carinho e respeito, Ursu", acrescentou a atriz na sua conta no Instagram.