Entre 1 de novembro e 1 de dezembro, 15 espaços culturais da capital vão acolher os espetáculos de dança, teatro, vídeo, música, documentário, filme e performance deste festival fundado por António Câmara Manuel.

O Festival Temps d´Images abrirá com "Home is where your heart is", de Vasco Mendonça com o coletivo Drumming e Vânia Rovisco, às 18:00 e 21:30, no Palacete Gomes Freire, um dos destaques da programação, segundo a diretora do festival, Mariana Brandão.

Trata-se do resultado de uma encomenda do Drumming GP ao compositor Vasco Mendonça, partindo de uma passagem de "Molloy", de Samuel Beckett, e explora a música realizada com a voz, o corpo e objetos do quotidiano, "numa corrente de consciência que percorre temas como o medo, o ativismo, e a violência".

O evento artístico, que se continua a assumir como "um nicho" no panorama artístico do país, disse a diretora artística, Mariana Brandão à Lusa, apresenta em 2019 um programa diverso e centrado na relação entre arte ao vivo, e imagem.

Em 2019, a programação do festival "é uma aposta em obras, mais do que em artistas, uns mais experientes que outros, e alguns trabalhando em áreas que são exploradas pela primeira vez".