(Notícia atualizada às 18h40 com a resposta de Tenoch Huerta)

O ator Tenoch Huerta, uma grande estrela no México que se tornou conhecido internacionalmente pela interpretação do vilão Namor em "Black Panther: Wakanda Para Sempre", foi acusado de ser um predador sexual.

A denúncia foi feita nas redes sociais pela compatriota Maria Elena Rios, uma conhecida música e ativista, após abandonar a organização anti-racista "Poder Prieto", de que faz parte o ator de 42 anos.

Agora, ela acusa o ator de ser um predador e de ser protegido pela organização, em mais um escândalo a atingir o Universo Cinematográfico Marvel após a acusação de violência doméstica que enfrenta Jonathan Majors, que interpreta o vilão Kang.

Tenoch Huerta como Namor

"Deixei-vos muito claro quando deixei a sua seita que protege o violador e PREDADOR sexual Tenoch Huerta, que não publicariam nada de mim. Mas eles foram atrás de mim num concerto hipócrita para evitar escândalos por causa do seu filme da Marvel", escreveu nas redes sociais após uma polémica com a alegada falta de pagamento da Poder Preito pela participação num podcast.

"É muito difícil falar do abuso emocional e de poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar uma personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista + uma boa dose de vitimização", continuou, sem acrescentar mais detalhes sobre as alegações.

Maria Elena Rios respondeu mais tarde aos que a questionaram por não ter avançado antes com uma queixa.

"'E por que não denunciaste?': dizem os que vivem num país machista, onde a justiça é inantigível, onde quase te matam e mesmo assim não acreditam em ti nem chega a justiça. E não, não quero ser famosa. E não, não quero dinheiro porque sei trabalhar", esclareceu, numa referência a ter sido vítima de um ataque planeado pelo seu ex-namorado, que contratou dois homens para a desfigurarem com ácido em 2019. Passou seis meses internada a recuperar das queimaduras no rosto, tornando-se posteriormente conhecida pela o ativismo contra contra a violência sofrida pelas mulheres.

"Por que tardei em falar sobre isso? Porque tenho um processo. Por que não denunciei? Porque tinha medo que isto acontecesse: pessoas que se recusam a acreditar que um SUPER HERÓI é um abusador, manipulador e predador sexual. Sim, tu, Tenoch Huerta, abusas porque sabes que tens poder", escreveu ainda.

O ator reagiu esta segunda-feira.

"Uma acusação falsa e completamente infundada sobre mim espalhou-se como fogo – e não posso mais deixá-la sem resposta”, partilhou através das Stories do Instagram Stories esta segunda-feira.

Há cerca de um ano, acrescentou, os dois foram namorados durante vários meses, sempre "de forma totalmente consensual" e que existem outras testemunhas que o podem confirmar.

"Foi sempre uma relação afetuosa, apaixonada e de apoio mútuo. No entanto, após ter terminado, a Elena começou a deturpar as nossas interações, tanto de forma privada como à frente de grupos de amigos mútuos", nota.

"Por isso, há alguns meses, contratei uma equipa jurídica para iniciar as ações apropriadas para proteger a minha reputação e refutar essas acusações irresponsáveis ​​e falsas que podem causar grandes prejuízos e danos. Embora não seja perfeito, sei que estas alegações são absolutamente falsas. E embora sempre trabalharei para melhorar, preciso contestar afirmações que são tanto falsas como ofensivas", conclui.