Dos dez temas que fazem parte do alinhamento do álbum, sete são poemas de Landeiro: "Amanhã", musicado por Pedro Castro, músico que produz o disco e a acompanha à guitarra portuguesa, e seu parceiro nas autorias, assinando as músicas de "O Mundo", "Batom", "O Coração" e, com o viola André Ramos, que também a acompanha no álbum, assinou a música para o poema "Apenas Sombra".

A letra de "O Tempo" é também de Landeiro, gravada na melodia tradicional do Fado Tango, de Joaquim Campos. Teresinha Landeiro assina ainda a letra e música de "Desculpa".

A fadista partilha o palco da Avenida da Liberdade com os músicos Pedro de Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola-fado), e Francisco Gaspar (viola-baixo).