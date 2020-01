Jorja Smith é a mais recente confirmação do NOS Alive 2020. A britânica vai subir ao Palco NOS no dia 8 de julho.

"The one (and only) Jorja Smith regressa ao NOS Alive no dia 8 de julho para atuar no Palco NOS", anunciou a organização. Kendrick Lamar e Black Pumas também vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no mesmo dia.

A cantora estreou-se em Portugal em 2019, na 13ª edição do NOS Alive. Jorja Smith oficializou o início da sua carreira em 2016 com "Blue Lights". O single foi nomeado nos MOBO Awards na categoria de Best Song e alcançou sucesso de imediato no Soundcloud e Spotify, somando milhares de ouvintes.

"A força e o carisma de Jorja não deixam dúvidas sobre a sua grandiosidade em palco, no entanto, foi a sua participação na compilação 'More Life' de Drake que a elevaram ao estatuto de estrela que é hoje. 'Let Me Down', lançado em 2018 com a participação de Stormzy, é outro dos êxitos que ajudaram ao reconhecimento da artista, seguindo-se a participação no álbum de Kendrick Lamar", lembra a organização em comunicado.

“On My Mind”, “Teenage Fantasy” e “Beautiful Little Fools”, são outros dos seus grandes sucessos da artista. "Quase dois anos depois do lançamento de 'Lost and Found', Jorja continua a promover o álbum e dominar palcos e público por onde quer que passe. Não é ao acaso que é considerada pela crítica como a sucessora de Lauryn Hill, com uma voz muito própria", acrescenta a promotora.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.