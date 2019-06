Os Theraphy?, liderados por Andy Cairns, são uma banda formada em 1989, na Irlanda do Norte, que se destacaram com discos como "Troublegum" e "Infernal Love".

O festival EDP Vilar de Mouros decorre de 22 a 24 de agosto, e tem confirmados nomes como Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, Nitzer Ebb, Gogol Bordello, Prophets Of Rage, The Cult e Linda Martini, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love, Clan Of Xymox, Gang Of Four, Fischer-Z, TAPE JUNK e Jarojupe, nos seus palcos.