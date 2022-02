Num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as novas confirmações do cartaz, a organização destaca que “os espetáculos e as experiências ultrapassam o recinto do Festival”, situado na Alfândega do Porto.

“Os festivaleiros vão poder participar em festas que se realizam em piscinas, terraços e barcos no rio Douro, para além de recintos emblemáticos, entre os quais se destacam a Casa da Música e o Hard Club”, lê-se no comunicado.

O cartaz do festival, que decorre entre 1 e 3 de julho, inclui também, entre outros, Iggy Azalea, Todrick Hall, Melanie C, Peaches, Blaya, Little Boots e The Illustrious Blacks.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em https://lgbtmusicfestival.com/pt.