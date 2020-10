"20-20-20" apresenta "um punhado de canções que se queria simples e direto", que o baixista e vocalista dos Xutos & Pontapés compôs no estúdio caseiro, "num refúgio na Zambujeira do Mar" e no Canadá, onde fez uma residência criativa, lê-se na nota de imprensa.

"Um dos objetivos que tinha para fazer o disco era o de seguir um conceito para as músicas que se adaptasse a cada um dos sítios - e que fosse direto e de fácil intenção", afirma o músico na mesma nota.

No álbum participam Moz Carrapa, Nuno Espírito Santo e ainda Vicente e Sebastião Santos, filhos do músico.

Tim, baixista, vocalista e principal compositor dos Xutos & Pontapés, que completou em abril 60 anos, soma vários álbuns a solo e participações em formações paralelas à banda rock, nomeadamente Resistência, Rio Grande e Tais Quais.